HealthEquity legte Quartalsergebnis vor

HealthEquity lud am 17.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,58 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,300 USD je Aktie erzielt worden.

HealthEquity hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 334,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 311,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

In Sachen EPS wurden 2,46 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HealthEquity 1,09 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat HealthEquity im vergangenen Geschäftsjahr 1,31 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HealthEquity 1,20 Milliarden USD umsetzen können.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,96 USD und einem Umsatz von 1,31 Milliarden USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at