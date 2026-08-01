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WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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01.08.2026 02:11:19
Heat is especially hard on people taking antidepressants
High temperatures can increase the risk of dizziness, dehydration, exhaustion and other heat-related problems for people taking antidepressants.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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