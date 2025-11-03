Hebei Baoshuo legte Quartalsergebnis vor

Hebei Baoshuo äußerte sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0,05 CNY gegenüber 0,030 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 980,7 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hebei Baoshuo 782,7 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at