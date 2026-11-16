Agent Aktie
WKN DE: A3EQ8C / ISIN: JP3160480004
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16.11.2026 12:00:00
heise+ | Agentische Frontend-QA: Vom prüfenden Coding Agent zum Regressionstest
Ein Praxisbericht zeigt, wie Coding Agents wie Claude Code mit Playwright-Skripten und MCP Frontend-Tests übernehmen können.
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