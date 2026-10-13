Raspberry PI Holdings Aktie
WKN DE: A40FLP / ISIN: GB00BS3DYQ52
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13.10.2026 15:00:00
heise+ | Bit-Rauschen: EU-CPU rechnet los, Raspberry Pi will mit Rüstung wachsen
Der europäische ARM-Prozessor Rhea1 geht in Betrieb. Raspberry Pi profitiert von der RAM-Krise und zielt auf Rüstung. Bei einem KI-Rechenzentrum ruckelt es.
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