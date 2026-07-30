PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
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30.07.2026 09:00:00
heise+ | Framework Laptop 13 Pro: Modulares Notebook im Test
Framework macht beim Laptop 13 Pro einiges neu und bewirbt es als Alternative zum MacBook Pro. Wir haben das Notebook mit vorinstalliertem Ubuntu getestet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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