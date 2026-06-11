Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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11.06.2026 13:30:00
heise+ | Per KI von der Idee zum Programm
KI sollte helfen, Ideen an einem Prototyp früh zu beurteilen. Es wuchs sich zu einer mehrmonatigen Chat-Session aus. Das Resultat: Desinfec’t 2026.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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