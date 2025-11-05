Helios Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Helios Technologies hat am 03.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Helios Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,340 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 220,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Helios Technologies 194,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at