16.10.2025 21:13:00
Continental-Aktie gewinnt: Zahlen über den Erwartungen - starkes drittes Quartal dank Tires-Sparte
Den Konzernumsatz gab Conti mit rund 5,0 (Konsens 4,9) Milliarden Euro an. Im Unternehmensbereich Tires belief sich der Umsatz auf rund 3,5 (Konsens 3,5) Milliarden Euro und die bereinigte EBIT-Marge auf rund 14,3 (Konsens 13,0) Prozent. Hier habe sich insbesondere der Preis/Mix-Effekt im Vorjahresvergleich deutlich positiv entwickelt, so Conti. Zudem hätten das gut anlaufende Winterreifengeschäft und niedrigere Fixkosten zur positiven Ergebnisentwicklung beigetragen.
Der Unternehmensbereich Contitech erwirtschaftete einen Umsatz von rund 1,5 (Konsens 1,5) Milliarden Euro und eine bereinigte EBIT-Marge von rund 6,6 (Konsens 4,6) Prozent.
Die Prognose für das Gesamtjahr hat den weiteren Angaben zufolge unverändert Bestand.
Die endgültigen Zahlen sollen am 6. November veröffentlicht werden.
JPMorgan belässt Continental auf 'Overweight' - Ziel 70 Euro
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Conti habe seine Erwartungen als auch jene am Markt deutlich übertroffen, schrieb Akshat Kacker am Donnerstag nach den Eckdaten des Reifenkonzerns für das dritte Quartal. Für 2026 seien die Hannoveraner gut positioniert.
Die Continental-Aktie legt zum XETRA-Handel auf Tradegate rund 5,5 Prozent zu.
DOW JONES und dpa-AFX
