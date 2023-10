HelloFresh-Aktie steigt deutlich: Deutsche Bank hebt Kursziel für HelloFresh an

Die Aktien von HelloFresh haben am Freitag einen erneuten Stabilisierungsversuch unternommen.

Mit einem Plus von zuletzt 2,7 Prozent auf 25,06 Euro fanden sie etwas Halt an der für den mittel- bis langfristigen Trend wichtigen 100-Tage-Linie. Ob damit der Abwärtstrend der vergangenen Wochen gebrochen ist, bleibt angesichts der gescheiterten Anläufe abzuwarten. Seit dem Zwischenhoch Mitte September war es um bis zu 29 Prozent nach unten gegangen.

Auch eine positive Studie stützte den aktuellen MDAX-Spitzenreiter HelloFresh am Freitag. Analystin Nizla Naizer von Deusche Bank Research bekräftigte ihre Kaufempfehlung und hob das Kursziel von 36 auf 41 Euro an. Damit räumt sie den Aktien nun noch mehr Potenzial ein als bisher. Allerdings begründet sie die Zielanhebung nicht nur mit der Erwartung, dass der Kochboxen-Versender seine Kundenbasis im dritten Quartal stabilisiert hat, sondern auch mit dem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum.

