Henkel-Aktie höher: Mittel- bis langfristige Ambition sollen bereits früher realisiert werden

Henkel will die seit Anfang 2022 gültigen mittel-bis langfristigen Finanzziele bereits "mittelfristig" erreichen.

Bisher hat das Unternehmen für das Erreichen dieser Ziele keine konkrete Zeitangabe gegeben. Einem Unternehmenssprecher zufolge heißt "mittelfristig" üblicherweise innerhalb von zwei bis vier Jahren.

Innerhalb der kommenden zwei bis vier Jahre plant der DAX-Konzern Henkel nun auf Konzernebene mit organischem Umsatzwachstum von 3 bis 4 Prozent und einer bereinigten EBIT-Marge von rund 16 Prozent. Das Gewinnplus je Vorzugsaktie soll im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich liegen.

Entsprechend soll das Segment Adhesive Technologies organisch 3 bis 5 Prozent wachsen, seine bereinigte EBIT-Marge im hohen Zehnprozent-Bereich liegen. Das neue Segment Consumer Brands soll organisch 3 bis 4 Prozent wachsen, die bereinigte EBIT-Marge im mittleren Zehnprozent-Bereich liegen.

Erstmals hatte der Konzern die Ziele im Januar 2022 als mittel- bis langfristige Ambition für die Zeit nach dem Konzernumbau ausgegeben. Consumer Brands ist aus dem Zusammenlegen sowie der Portfoliobereinigung der zwei Bereiche Laundry & Home Care und Beauty Care entstanden, die im Januar 2022 angekündigt wurde.

Henkel wächst im Quartal in beiden Segmenten - Erfolge beim Umbau

Henkel ist im zweiten Quartal nach den detaillierten Ergebnissen auf Konzernebene sowie in beiden Segmenten gewachsen - sowohl organisch als auch nominal. Der Konzern erwirtschaftete im Zeitraum April bis Juni einen Umsatz von rund 5,5 Milliarden Euro, organisch war dies ein Zuwachs von 2,8 Prozent (Vorjahr 3,2 Prozent), nominal von 3,4 Prozent.

Das neue Segment Consumer Brands trug zum Quartalsumsatz rund 2,7 Milliarden Euro bei, organisch betrug das Wachstum 3,3 Prozent, nach 4,5 Prozent im selben Vorjahreszeitraum und auch schwächer als die 5,2 Prozent im ersten Quartal. Nominal ergab sich ein Umsatzplus von 2,6 Prozent, nach minus 6 Prozent im ersten Quartal. Das stärkste Wachstum erfolgte im Consumer-Bereich Hair, was allerdings in absoluten Zahlen halb so groß ist wie Laundry & Home Care (LHC). LHC wuchs moderat, allerdings langsamer als im Vorquartal und im Vorjahresquartal.

Das Klebstoffsegment Adhesive Technologies setzte im Quartal rund 2,8 Milliarden Euro um, organisch ein Umsatzplus von 2,6 Prozent, nach 2,7 Prozent im Vorjahresquartal und deutlich stärker als die 1,3 Prozent im ersten Quartal. Nominal ergab sich ein Umsatzplus von 4,3 Prozent nach einem Minus von 4,1 Prozent im ersten Quartal. Der Bereich Mobility & Electronics wuchs am stärksten und deutlich stärker als im ersten Quartal.

Mitte Juli hatte Henkel mit der zweiten Erhöhung für die Gewinnprognosen im Gesamtjahr (EBIT-Marge und EPS-Plus) die Umsatz- und Gewinnzahlen für das erste Halbjahr insgesamt auf Konzernebene und in den beiden Geschäftssegmenten veröffentlicht, aber noch nicht die Umsatzentwicklung im zweiten Quartal allein berichtet.

Knobel: Zusammenschluss Konsumentengeschäfte positiv

"Der Zusammenschluss der Konsumentengeschäfte zeigt spürbare Erfolge und wirkt sehr positiv auf die Umsatz-, Bruttomargen- und Ergebnisentwicklung", sagte CEO Carsten Knobel. "Und auch in unserem Klebstoffgeschäft, in dem wir die Organisationsstruktur noch stärker an unseren Kunden ausgerichtet haben, tragen die angestoßenen Veränderungen entscheidend zu der guten Entwicklung von Henkel bei."

Der Konzern sehe sich nun mit seiner klaren Strategie auf dem richtigen Weg für weiteres profitables Wachstum. Das zeige auch die Anpassung unserer mittel- bis langfristigen finanziellen Ambition. "Wir sind zuversichtlich, die Umsatz- und Ergebnisziele nun bereits mittelfristig zu erreichen", sagte Knobel.

Im Gesamtjahr rechnet der DAX-Konzern nach der aktuellen Prognose mit einer bereinigten Umsatzrendite (bereinigte EBIT-Marge) von 13,5 bis 14,5 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Vorzugsaktie soll um 20 bis 30 Prozent steigen verglichen mit dem Vorjahr. Das Umsatzplus soll organisch 2,5 bis 4,5 Prozent betragen.

Jefferies belässt Henkel auf 'Buy' - Ziel 92 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat Henkel nach endgültigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Nach der Vorabveröffentlichung der Zahlen im Juli habe es nun wenig Überraschendes von dem Konsumgüter- und Klebstoffhersteller gegeben, schrieb Analyst David Hayes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Wichtigste sei, dass die "mittel- bis langfristige Prognose" jetzt zur "mittelfristigen Prognose" geworden sei, was eine operative Margenverbesserung bedeute. Dies könnte die Konsensschätzung für das Ergebnis je Aktie im Jahr 2026 um 6 Prozent steigen lassen.

Im XETRA-Handel gewinnt die Henkel-Aktie zeitweise 0,28 Prozent auf 78,28 Euro.

