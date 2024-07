Aktienempfehlung Henkel vz-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Analyst Bruno Monteyne lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die starke Margenausweitung des Konsumgüter- und Klebstoffherstellers. Die besser als erwartet ausgefallenen und angehobenen Margen im Konsumentengeschäft seien augenscheinlich der Integration dieses Geschäftsbereichs in den Gesamtkonzern geschuldet.

Aktienbewertung im Detail: Die Henkel vz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 15:18 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 83,48 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 4,17 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 119 892 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 17,5 Prozent zu Buche. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 14.08.2024.

