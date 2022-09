Henkel-Aktie leichter nach Abstufung durch Goldman Sachs

Ungeachtet der Fortschritte in der Konsumgütersparte und der geringen Risiken für die Ergebnisse 2022 sei für die Aussichten der Klebstoff-Sparte Vorsicht angebracht, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese mache 50 Prozent des Konzernumsatzes aus. Er rechnet in dieser Sparte mit sinkenden Margen und Kostendruck und verweist auf einen negativen Produktmix.

Die Henkel-Aktie fällt daraufhin am Freitag auf XETRA zeitweise um 0,49 Prozent auf 61,35 Euro.

/ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2022 / 21:44 / BST

NEW YORK (dpa-AFX Broker)