Henkel vz-Analyse: Henkel vz-Aktie von Deutsche Bank AG mit Hold bewertet

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien des Konsumgüterkonzerns Henkel von 78 auf 76 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Tom Sykes passte seine Schätzungen in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar an die Quartalszahlen der Düsseldorfer an. Seine Ergebnisprognose für dieses und kommendes Jahr sinkt währungsbedingt etwas.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Henkel vz-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:21 Uhr 0,1 Prozent auf 68,48 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 10,98 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 149 425 Aktien. Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für die Aktie um 16,7 Prozent abwärts. Experten kalkulieren am 19.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Henkel vz.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2025 / 08:13 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.