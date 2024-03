Henkel vz-Analyse: Bernstein Research vergibt Underperform an Henkel vz-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Underperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Analyst Bruno Monteyne beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit dem US-Markt für Lebensmittel-, Haushalts- und Pflegeprodukte (Food & HPC). Das Wachstum in den Vereinigten Staaten bleibe gedämpft.

Aktienbewertung im Detail: Die Henkel vz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 17:35 Uhr konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 69,62 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Abwärtsrisiko von 12,38 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 689 706 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2024 um 4,4 Prozent nach unten. Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet.

