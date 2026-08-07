07.08.2026 06:31:29

Herbalife: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Herbalife lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,25 USD gegenüber 0,480 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,33 Milliarden USD – ein Plus von 5,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Herbalife 1,26 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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