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03.09.2026 17:30:00

Here Are My Top 5 Stocks for September

With September arriving, it's time for investors to start considering what will work in 2027. Big funds like to start repositioning themselves later in the year, and that can cause huge price swings. So, if investors can identify what the investing trends will be in 2027 before they arrive, they can achieve some early success.I think there's one overarching theme that will dominate the market for the fifth year in a row, and it's incredibly obvious: artificial intelligence (AI). AI is still changing how businesses operate, and there isn't enough computing capacity available to fulfill all needs. I think this makes it a great industry to invest in.Here are five companies worth buying now that will allow investors to take advantage of any growth left in 2026 and position themselves well for 2027.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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