Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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21.11.2026 17:00:02
Here's How Women's Average Social Security Benefit Compares by Age
Social Security benefits for women average lower than for men at every age. This article lays out the specific dollar amounts based on the latest available data.
As of December 2025, the average monthly benefit for women was $1,872.43, according to the Social Security Administration (SSA). Men received an average of $2,282.28, which creates a monthly gender gap of $409.85.
Image source: Getty Images.
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