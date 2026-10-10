Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
|
10.10.2026 19:00:01
Here's the Average Men's Social Security Benefit by Age
Men's average Social Security benefits run higher than women's at every age. As of December 2025, the average benefit for men was $2,282.28 per month versus $1,872.43 for women, according to the Social Security Administration (SSA). That's a monthly difference of $409.85.
The higher male average reflects historical differences in lifetime earnings and years spent in the paid workforce.
A 2.8% cost-of-living adjustment (COLA) took effect in 2026. For a man receiving the age-70 average, that adjustment adds about $71 a month on top of the amounts shown here.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AG&E Holdings Inc
Analysen zu AG&E Holdings Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.