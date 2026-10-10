Here's the Average Men's Social Security Benefit by Age

Men's average Social Security benefits run higher than women's at every age. As of December 2025, the average benefit for men was $2,282.28 per month versus $1,872.43 for women, according to the Social Security Administration (SSA). That's a monthly difference of $409.85.

The higher male average reflects historical differences in lifetime earnings and years spent in the paid workforce.

A 2.8% cost-of-living adjustment (COLA) took effect in 2026. For a man receiving the age-70 average, that adjustment adds about $71 a month on top of the amounts shown here.

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