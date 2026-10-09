Here's the Average Social Security Benefit at Age 62

The average benefit for people aged 62 is $1,424.40 per month, according to the Social Security Administration (SSA) as of December 2025. Age 62 is the earliest claiming age allowed by law. Many choose this path to get cash flowing as soon as they stop working. But starting early comes with a permanent cost.

The SSA bases your benefit on an average of your monthly wages across your 35 highest-earning years. Those earlier wages are adjusted for inflation. Full retirement age ranges from 66 to 67, depending on your birth year, and it's 67 for everyone born in 1960 or later. Claiming at 62 means a permanent 30% reduction for those with an FRA of 67.

Image source: Getty Images.

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