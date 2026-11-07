Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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07.11.2026 16:00:02
Here's the Average Social Security Benefit at Age 62
Age 62 is the earliest age you can collect Social Security. As of December 2025, the most recent data available, the average benefit for people aged 62 is $1,424.40 per month, according to the Social Security Administration (SSA). It's a popular claiming age for those who need immediate cash flow once they stop working.
The SSA bases your check on an average of your wages across your 35 highest-earning years, with earlier wages adjusted for inflation and run through the primary insurance amount (PIA) formula. Claiming early provides years of extra checks, but it also comes with a permanent reduction in your monthly income.
Image source: Getty Images.
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