Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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06.10.2026 18:00:02
Here's the Average Social Security Benefit at Age 70
The average benefit for people aged 70 is $2,274.68 per month as of December 2025, according to the Social Security Administration (SSA). Age 70 is the finish line for Social Security growth because credits stop accruing once you reach your 70th birthday. While you're free to wait longer to claim, there's no financial incentive to doing so.
Waiting past full retirement age (FRA) lets you earn delayed retirement credits. If your FRA is 67, these credits add 8% to your benefit for every year you delay. This mechanic allows patient claimants to max out delayed retirement credits once they reach age 70.
Image source: Getty Images.
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