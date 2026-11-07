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WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027

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07.11.2026 20:00:02

Here's the Average Social Security Benefit by Age 62 to 80

Social Security provides a vital floor for your retirement, but it's meant to supplement your income rather than replace it entirely. The amount you receive depends heavily on when you choose to claim, making it one of the most consequential financial decisions you'll face.

The Social Security Administration (SSA) calculates your benefit based on an average of your wages across your 35 highest-earning years, adjusted for inflation and run through a specific formula. Your final check size is then determined by your full retirement age (FRA) and the age you begin collecting.

Image source: Getty Images.

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