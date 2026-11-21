Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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21.11.2026 21:00:02
Here's the Average Social Security Benefit for Men by Age
Men's average Social Security benefits run higher than women's at every age. This article lays out the numbers to show how those benefits compare across the typical claiming window.
As of December 2025, the most recent data available, the average monthly benefit for men is $2,282.28, according to the Social Security Administration (SSA). The average for women is $1,872.43, creating a gender gap of $409.85 per month.
Image source: Getty Images.
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