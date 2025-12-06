:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
06.12.2025 20:05:00
Here's Why 2026 Could Be a Huge Year for Rocket Lab
Space companies have created exciting new possibilities for space travel and exploration. These companies have slashed launch costs, landed reusable rockets, built massive satellite constellations, and made commercial spaceflight a reality.Not only that, NASA is investing in long-term exploration and scientific research, and the Artemis Program is one of its initiatives that looks to send humans back to the moon for the first time in decades.One company carving out a place in the burgeoning space economy is Rocket Lab (NASDAQ: RKLB). The company is the second-most-used launch company in the United States, trailing only SpaceX. While it has established itself as a small satellite company, Rocket Lab has its sights set on even bigger things in 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
