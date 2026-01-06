Albemarle Aktie

Albemarle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 890167 / ISIN: US0126531013

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.01.2026 17:25:47

Here's Why Albemarle Stock Powered Higher Today

Shares in lithium and bromine materials company Albemarle (NYSE: ALB) powered higher by as much as 12% in early morning trading in response to another spike in lithium prices and the latest analyst upgrade. It's increasingly looking like the extended period of oversupply in the lithium market is coming to an end, which could be great news for Albemarle in 2026. The price upgrade from $152 to $167 came from a Jefferies analyst who reiterated a buy rating on the stock amid optimism over rising demand from non-electric vehicle (EV) sources, such as robotics and physical AI embedded in autonomous robots. These are solutions that need lithium batteries. Investors have traditionally tied demand for lithium to EVs, and while that's still pretty much the case, there's a growing need for lithium for energy storage. In fact, Albemarle's management told investors that it had "better-than-expected Energy Storage volumes" in the third quarter. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Albemarle Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu Albemarle Corp.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Albemarle Corp. 137,96 2,09% Albemarle Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX zur Wochenmitte schwächer -- DAX überspringt 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter
Während der heimische Aktienmarkt schwächelt, legt der deutsche Leitindex weiter zu. Die Märkte in Fernost wiesen am Mittwoch überwiegend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen