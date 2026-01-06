Albemarle Aktie
WKN: 890167 / ISIN: US0126531013
|
06.01.2026 17:25:47
Here's Why Albemarle Stock Powered Higher Today
Shares in lithium and bromine materials company Albemarle (NYSE: ALB) powered higher by as much as 12% in early morning trading in response to another spike in lithium prices and the latest analyst upgrade. It's increasingly looking like the extended period of oversupply in the lithium market is coming to an end, which could be great news for Albemarle in 2026. The price upgrade from $152 to $167 came from a Jefferies analyst who reiterated a buy rating on the stock amid optimism over rising demand from non-electric vehicle (EV) sources, such as robotics and physical AI embedded in autonomous robots. These are solutions that need lithium batteries. Investors have traditionally tied demand for lithium to EVs, and while that's still pretty much the case, there's a growing need for lithium for energy storage. In fact, Albemarle's management told investors that it had "better-than-expected Energy Storage volumes" in the third quarter. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
