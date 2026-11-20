Success Aktie
WKN DE: A42DP7 / ISIN: US8645831095
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20.11.2026 02:42:05
Here's Why Anthropic's IPO Was a Historic Success
Shares of Anthropic (NASDAQ:ANT) jumped 17% from its initial public offering (IPO) price of $83 on Thursday. The gains capped off a blockbuster debut for the artificial intelligence (AI) pioneer on its first day as a public company.
Image source: Getty Images.
Anthropic's stock price opened at $111.50 and rose as high as $115.10 following its listing on the Nasdaq stock exchange. The AI model developer's share price closed at $97.17, placing its fully diluted market capitalization at a staggering $1.8 trillion.
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