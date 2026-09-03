EOS Aktie
WKN DE: A2PJM1 / ISIN: US29414T1051
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03.09.2026 04:16:35
Here's Why Eos Energy Stock Soared Today
Shares of Eos Energy Enterprises (NASDAQ: EOSE) spiked on Wednesday after the battery storage provider announced a partnership with Google and leading independent power producer MN8 Energy. Image source: Getty Images.There's something poetic about the Mammoth Solar project in Kanawha County, West Virginia, being built on a reclaimed coal mine. True to its name, the massive project is designed to send clean energy to the grid to power Google's data centers in the area.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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