Regencell Bioscience Holdings Aktie
WKN DE: A3CY32 / ISIN: KYG7487R1002
|
07.03.2026 03:15:00
Here's Why I Wouldn't Touch Regencell Bioscience With a 10‑Foot Pole Right Now
Regencell Bioscience (NASDAQ: RGC) has a surprisingly large market cap of nearly $12 billion. The stock is up a shocking 21,000% over the past year. It started the 52-week period as a penny stock. Investors need to tread with caution and not get lured in by the massive price gain.Regencell describes itself as an early stage bioscience company. That basically means it's researching drugs it believes may have promise, but it hasn't found anything yet. This is a high-risk area of the pharmaceutical sector that only the most aggressive investors should consider. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Regencell Bioscience Holdings Limited Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Regencell Bioscience Holdings Limited Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Regencell Bioscience Holdings Limited Registered Shs
|23,35
|-3,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.