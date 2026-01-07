NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

07.01.2026 13:26:48

Here's Why Shares in Johnson Controls Slumped Today (Hint: It's Nvidia Related)

The words of Nvidia CEO Jensen Huang matter, and the implications of what he said at the CES 2026 trade show had an impact on stocks like Johnson Controls (NYSE: JCI). The heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) company's stock was down by as much as 10% in early morning trading as the market digested Huang's comments. When discussing Nvidia's next-generation of AI infrastructure, called Vera Rubin, Huang noted that the new systems would use warm water cooling. In fact, the matter was discussed the previous day in an Nvidia technical blog post, "Traditional data centers heavily rely on air cooling, which consumes significant energy to move and condition air. Vera Rubin NVL72 systems instead use warm-water, single-phase direct liquid cooling (DLC) with a 45-degree Celsius supply temperature."Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
