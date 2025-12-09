Enerflex Aktie
WKN DE: A1JBLZ / ISIN: CA29269R1055
|
09.12.2025 20:21:06
High Conviction: Hillsdale Investment Boosts Enerflex Stake by 436% With 3.8 Million Share Purchase
Hillsdale Investment Management made a significant purchase of Enerflex (NYSE:EFXT) shares, increasing its stake by $43.76 million, according to a November 10, 2025, SEC filing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 10, 2025, Hillsdale Investment Management increased its reported holding in Enerflex by 3,824,093 shares over the third quarter, bringing its total position to 4,701,464 shares. The value of the fund’s stake in Enerflex rose to $50.69 million at quarter-end.Enerflex is a leading provider of engineered systems and services for the global energy sector, with a strong presence in natural gas compression and processing solutions. The company leverages its expertise in modular equipment and after-market services to deliver tailored offerings that support energy transition and operational efficiency for clients. Its diversified revenue streams and broad geographic footprint position Enerflex as a key partner for energy infrastructure and decarbonization initiatives worldwide.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Enerflex Ltd.mehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Enerflex präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Enerflex vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Enerflex legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Enerflex verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Enerflex Ltd.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Enerflex Ltd.
|13,00
|6,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street schlugen die Indizes unterschiedliche Richtungen ein. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.