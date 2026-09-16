The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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16.09.2026 20:15:00
High-Yield Pipeline Stocks the Market Keeps Sleeping On
Most investors seem to be chasing the same energy infrastructure story right now. Surging power demand by AI data centers is fueling the need for more natural gas pipelines and power-generating facilities. That's causing the market to sleep on more crude-oil-focused names at a time when the oil market is experiencing its biggest supply disruption in decades due to the ongoing conflict in the Middle East.
As a result, investors may be missing out on potentially lucrative income streams. Here are three high-yield pipeline stocks you won't want to overlook if you want a big-time income stream.
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