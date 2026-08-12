HighPeak Energy: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

HighPeak Energy hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,59 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat HighPeak Energy 272,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 200,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at