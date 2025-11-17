Histeel präsentierte Quartalsergebnisse

Histeel hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 133,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Histeel -47,000 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Histeel im vergangenen Quartal 54,02 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Histeel 51,90 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at