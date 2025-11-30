Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
|
30.11.2025 22:07:00
History Says the Nasdaq Will Soar in 2026: The Best Stocks to Buy With $250 Before It Does
The Nasdaq Composite index has registered a gain of about 20% in 2025 so far, and that's quite impressive considering that the index endured a difficult start to the year and pulled back substantially in the first three months.There is a good chance that the Nasdaq will carry its momentum into 2026. In an interview with CNBC, Ryan Detrick, chief market strategist of investment management firm Carson Group, pointed out that once bull markets hit three years, they tend to stretch to an average of eight years, based on historical trends going back to 1950.The current bull market turned three years old last month, and the strong quarterly reports from major technology companies suggest that the Nasdaq's rally is indeed sustainable.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nasdaq Incmehr Nachrichten
Analysen zu Nasdaq Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nasdaq Inc
|78,21
|1,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende -- US-Börsen beenden "Black Friday"-Handel im Plus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch die US-Börsen legten zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.