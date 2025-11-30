Nasdaq Aktie

Nasdaq für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 813516 / ISIN: US6311031081

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.11.2025 22:07:00

History Says the Nasdaq Will Soar in 2026: The Best Stocks to Buy With $250 Before It Does

The Nasdaq Composite index has registered a gain of about 20% in 2025 so far, and that's quite impressive considering that the index endured a difficult start to the year and pulled back substantially in the first three months.There is a good chance that the Nasdaq will carry its momentum into 2026. In an interview with CNBC, Ryan Detrick, chief market strategist of investment management firm Carson Group, pointed out that once bull markets hit three years, they tend to stretch to an average of eight years, based on historical trends going back to 1950.The current bull market turned three years old last month, and the strong quarterly reports from major technology companies suggest that the Nasdaq's rally is indeed sustainable.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nasdaq Incmehr Nachrichten

Analysen zu Nasdaq Incmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nasdaq Inc 78,21 1,26% Nasdaq Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:47 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16:43 Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14:49 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 48
29.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
29.11.25 November 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende -- US-Börsen beenden "Black Friday"-Handel im Plus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch die US-Börsen legten zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen