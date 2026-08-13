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13.08.2026 06:31:29
Hiwin Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Hiwin Technologies hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Hiwin Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,40 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,380 TWD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hiwin Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,51 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren 5,93 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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