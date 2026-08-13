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13.08.2026 06:31:29
Hokuto: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Hokuto präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 14,44 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 43,43 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19,34 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,52 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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