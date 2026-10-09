Irish Residential Properties REIT Aktie
WKN DE: A1XEQV / ISIN: IE00BJ34P519
|
09.10.2026 19:14:03
Holding(s) in Company
|
Irish Residential Properties REIT plc (IRES)
Standard Form TR-1
Standard form for notification of major holdings
Done at Dublin, Ireland on the 09th of October 2026
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
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|ISIN:
|IE00BJ34P519
|Category Code:
|HOL
|TIDM:
|IRES
|LEI Code:
|635400EOPACLULRENY18
|Sequence No.:
|445985
|EQS News ID:
|2413666
|End of Announcement
|EQS News Service
|
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Nachrichten zu Irish Residential Properties REIT PLC
|
09.10.26
|Holding(s) in Company (EQS Group)
|
09.10.26
|Form 8.3 - Zürcher Kantonalbank: Irish Residential Properties REIT plc (EQS Group)
|
08.10.26
|Form 8 (OPD) - Irish Residential Properties REIT plc (EQS Group)
|
05.10.26
|Director/PDMR Shareholding (EQS Group)
|
02.10.26
|Form 8.3 - Zürcher Kantonalbank: Irish Residential Properties REIT plc (EQS Group)
|
30.09.26
|Form 8.3 - Zürcher Kantonalbank: Irish Residential Properties REIT plc (EQS Group)
|
29.09.26
|Holding(s) in Company (EQS Group)
|
28.09.26
|Statement regarding Possible Offer (EQS Group)
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Aktien in diesem Artikel
|Irish Residential Properties REIT PLC
|1,25
|0,16%
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