Irish Residential Properties REIT Aktie

Irish Residential Properties REIT ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XEQV / ISIN: IE00BJ34P519

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10.11.2026 18:01:43

Holding(s) in Company

Irish Residential Properties REIT plc (IRES)
Holding(s) in Company

10-Nov-2026 / 17:01 GMT/BST

Standard Form TR-1

Standard form for notification of major holdings

NOTIFICATION OF MAJOR HOLDINGS (to be sent to the relevant issuer and to the Central Bank of Ireland)i

 

1. Identity of the issuer or the underlying issuer of existing shares to which voting rights are attachedii: IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PUBLIC LIMITED COMPANY             

LEI: 635400EOPACLULRENY18

2. Reason for the notification (please tick the appropriate box or boxes):

[X] An acquisition or disposal of voting rights

[ ] An acquisition or disposal of financial instruments

[ ] An event changing the breakdown of voting rights

[ ] Other (please specify)iii:

3. Details of person subject to the notification obligationiv :

Name:

The Goldman Sachs Group, Inc.

City and country of registered office (if applicable):

Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington DE 19801, USA

4. Full name of shareholder(s) (if different from 3.)v:  Goldman Sachs International

5. Date on which the threshold was crossed or reachedvi: 06/11/2026

6. Date on which issuer notified: 10/11/2026

7. Threshold(s) that is/are crossed or reached: Above 5%

8. Total positions of person(s) subject to the notification obligation:

 

% of voting rights attached to shares (total of 9.A)

% of voting rights through financial instruments
(total of 9.B.1 + 9.B.2)

Total of both in % (9.A + 9.B)

Total number of voting rights of issuervii

Resulting situation on the date on which threshold was crossed or reached

5.23%

0.01%

5.25%

524,442,218

Position of previous notification (if applicable)

4.13%

0.01%

4.14%

 
           

 

9. Notified details of the resulting situation on the date on which the threshold was crossed or reachedviii:

A: Voting rights attached to shares

Class/type of
shares

ISIN code (if possible)

Number of voting rightsix

% of voting rights

 

Direct

 

 

Indirect

 

 

Direct

 

 

Indirect

 

IE00BJ34P519

 

27,451,426

 

5.23%

 

SUBTOTAL A

 

27,451,426

 

5.23%

 

B 1: Financial Instruments according to Regulation 17(1)(a) of the Regulations 

Type of financial instrument

Expiration
datex

Exercise/
Conversion Periodxi

Number of voting rights that may be acquired if the instrument is exercised/converted.

% of voting rights

Securities Lending

Open

 

600

0.0001%

 

 

SUBTOTAL B.1

600

0.0001%

 

B 2: Financial Instruments with similar economic effect according to Regulation 17(1)(b) of the Regulations

Type of financial instrument

Expiration
datex

Exercise/
Conversion Period xi

Physical or cash settlementxii

Number of voting rights

% of voting rights

Swap

11/10/2027

 

Cash

 30,006

0.01%

Swap

05/11/2027

 

Cash

 18,002

0.003%

Swap

27/10/2036

 

Cash

 14,285

0.003%

Swap

02/11/2029

 

Cash

 1,404

0.0003%

Swap

19/11/2026

 

Cash

 1,326

0.0003%

 

 

 

 

SUBTOTAL B.2

 

65,024

 

0.01%

 
             

 

 

 

 

10. Information in relation to the person subject to the notification obligation (please tick the applicable box):

 

[ ] Person subject to the notification obligation is not controlled by any natural person or legal entity and does not control any other undertaking(s) holding directly or indirectly an interest in the (underlying) issuer.xiii

 

[X] Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the
financial instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal entityxiv:

 

Namexv

% of voting rights if it equals or is higher than the notifiable threshold

% of voting rights through financial instruments if it equals or is higher than the notifiable threshold

Total of both if it equals or is higher than the notifiable threshold

The Goldman Sachs Group, Inc.

 

 

 

Goldman Sachs (UK) L.L.C.

 

 

 

Goldman Sachs Group UK Limited

 

 

 

Goldman Sachs International

5.23%

 

5.25%

 

 

 

 

The Goldman Sachs Group, Inc.

 

 

 

Goldman Sachs & Co. LLC

 

 

 

 

 

 

 

The Goldman Sachs Group, Inc.

 

 

 

GSAM Holdings LLC

 

 

 

Goldman Sachs Asset Management, L.P.

 

 

 

 

 

 

11. In case of proxy voting: [name of the proxy holder] will cease to hold [% and number] voting rights as of [date]

 

 

 

12. Additional informationxvi:

Please note, the total amount of voting rights has been rounded to 2 decimal places therefore there is a possibility of a rounding error.


General email contact:

gs-rrc-emea-position-enquiries@gs.com

 

Done at Bengaluru, on 10/11/2026


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: IE00BJ34P519
Category Code: HOL
TIDM: IRES
LEI Code: 635400EOPACLULRENY18
Sequence No.: 449163
EQS News ID: 2432130

 
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