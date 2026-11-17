Irish Residential Properties REIT Aktie
WKN DE: A1XEQV / ISIN: IE00BJ34P519
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17.11.2026 15:58:23
Holding(s) in Company
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Irish Residential Properties REIT plc (IRES)
Standard Form TR-1
Standard form for notification of major holdings
Done at London on 17 November 2026
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
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|ISIN:
|IE00BJ34P519
|Category Code:
|HOL
|TIDM:
|IRES
|LEI Code:
|635400EOPACLULRENY18
|Sequence No.:
|450001
|EQS News ID:
|2436998
|End of Announcement
|EQS News Service
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Nachrichten zu Irish Residential Properties REIT PLC
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17.11.26
|Holding(s) in Company (EQS Group)
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17.11.26
|Holding(s) in Company (EQS Group)
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17.11.26
|Holding(s) in Company (EQS Group)
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17.11.26
|Holding(s) in Company (EQS Group)
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16.11.26
|Holding(s) in Company (EQS Group)
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16.11.26
|Holding(s) in Company (EQS Group)
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16.11.26
|Holding(s) in Company (EQS Group)
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16.11.26
|Holding(s) in Company (EQS Group)
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Aktien in diesem Artikel
|Irish Residential Properties REIT PLC
|1,31
|0,00%
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