Home Position legte Quartalsergebnis vor

Home Position lud am 10.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Home Position hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 16,02 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 21,12 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,51 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 4,29 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at