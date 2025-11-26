RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
|
26.11.2025 18:03:31
Hong Kong: Fire engulfs high-rise building, at least 13 dead
Firefighters are trying to douse fires at a residential building complex in the Tai Po district. Local authorities say at least 13 people have died in the blaze.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!