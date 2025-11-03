|
Horai: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Horai hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 44,70 JPY gegenüber -49,160 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,56 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,87 Milliarden JPY ausgewiesen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 118,89 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 73,55 JPY je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 11,52 Prozent auf 6,11 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 5,48 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
