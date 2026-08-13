Hour Loop informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hour Loop veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Hour Loop im vergangenen Quartal 33,9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hour Loop 27,1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at