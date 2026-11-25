Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
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25.11.2026 11:39:22
Houthis claim attacks on Saudi refinery, financial district
Iran-backed Yemeni Houthis say they carried out fresh retaliatory attacks in Saudi Arabia. A fire was reported at Ras Tanura oil refinery and Riyadh's financial district was attacked for the second time in a week.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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