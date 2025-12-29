Joby Aviation Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CWWU / ISIN: KYG651631007
|
29.12.2025 22:20:00
How Buying Joby Aviation (JOBY) Stock Today Could 10x Your Net Worth
Joby Aviation (NYSE: JOBY), a developer of electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft, hasn't generated any life-changing gains since its public debut four years ago. The company went public by merging with a special purpose acquisition company (SPAC), and it started trading at $10.62 per share. However, it now trades at approximately $13.Joby, like many other SPAC-backed start-ups, overpromised and underdelivered. In its pre-merger presentation, the company predicted its revenue would jump from zero to $131 million in 2024, $721 million in 2025, and $2.05 billion in 2026. Yet, in 2024, it only generated $136,000 in revenue from a U.S. Air Force contract, incurring a net loss of $608 million.That big miss was disappointing, but Joby still has an early mover's advantage in the nascent eVTOL market. If that market expands over the next few decades, it could generate a tenbagger gain (or more) as its eVTOL aircraft replace traditional helicopters.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
