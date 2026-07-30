CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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30.07.2026 06:00:11
How Climate Change and Tariffs Help China Raise More Cattle
As increased rain makes grasslands and cornfields possible in areas that once were deserts, the world’s largest beef importer is becoming more self-reliant by expanding domestic herds.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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