Etsy Aktie
WKN DE: A14P98 / ISIN: US29786A1060
|
12.12.2025 01:15:00
How Good Has Etsy Stock Actually Been?
When it comes to online shopping, Amazon is without question the dominant force, with its massive selection and sprawling logistics footprint. However, Etsy (NYSE: ETSY) has found its place in the industry. It's a top choice for those consumers searching for unique, vintage, and handcrafted items.Before investors consider buying this e-commerce stock, though, it's a smart move to take a closer look at Etsy's performance.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Etsy Incmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Etsy Inc
|45,46
|-1,64%
