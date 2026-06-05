Rubrik Aktie
WKN DE: A40A36 / ISIN: US7811541090
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05.06.2026 02:14:14
How Rubrik Stock Soared 47.9% Last Month
Shares of Rubrik (NYSE: RBRK) rose 47.9% in May 2026, according to data from S&P Global Market Intelligence. The cybersecurity company posted steady gains all month long, punctuated by a 19.5% surge in the last two days.However, the stock didn't exactly soar by its own power, at least not in the month-ending sprint. Instead, investors boosted Rubrik's stock as fellow enterprise data wrangler Snowflake (NYSE: SNOW) published strong Q1 results.I know, I know -- Snowflake organizes data and Rubrik keeps it safe. Wall Street compared apples and oranges, or at least crunchy Honeycrisps and spicy Braeburns. But the tight link between Snowflake and Rubrik still makes sense in many ways.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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