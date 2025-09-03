Hewlett Packard Enterprise Aktie
WKN DE: A140KD / ISIN: US42824C1099
|Bilanz vorgelegt
|
03.09.2025 22:34:51
HPE-Aktie in Rot: Gewinn verfehlt Prognosen
Hewlett Packard Enterprise legte am Mittwoch nach US-Börsenschluss die Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 vor.
Demnach erzielte das Unternehmen ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 0,21 US-Dollar. Analysten hatten zuvor mit einem Gewinn von 0,41 US-Dollar je Aktie gerechnet. Im gleichen Quartal des Vorjahres lag der Gewinn bei 0,38 US-Dollar je Aktie.
Beim Umsatz übertraf HPE die Markterwartungen. Nach 7,71 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal meldete das Unternehmen nun 9,136 Millionen US-Dollar, während Experten zuvor Erlöse von 8,77 Milliarden US-Dollar prognostiziert hatten.
Die an der NYSE gehandelte HPE-Aktie bewegte sich im nachbörslichen Handel zeitweise um 2,67 Prozent abwärts auf 22,21 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
